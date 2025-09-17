Российские карты начнут принимать в бывшей стране СССР

В Армении начнут принимать российские карты. Об этом сообщила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян, передает «Интерфакс».

«Наша банковская система сейчас адаптируется под платежную систему РФ, под карту Мир и возможность платить QR-кодами», — сказала она.

По словам чиновницы, в Армении понимают роль туристической отрасли. В прошлом году ее вклад в ВВП страны составил 14%.

Недавно сообщалось, что правительство Армении решило убрать со штампов о пересечении границы гору Арарат, находящуюся на территории Турции. Об этом заявил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.

До этого канал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что в ближайшее время состоится первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ. Две страны впервые проведут межделегационные встречи. На них могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, отмечал телеканал CNN.