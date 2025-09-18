Россиян призвали резко увеличить запас сбережений: в чем дело

Рынок труда в России переживает серьёзные изменения, которые вызывают тревогу у многих экспертов и простых граждан.

На фоне ухудшения экономической ситуации компании стали значительно сокращать количество предлагаемых вакансий, в то время как число соискателей, активно размещающих резюме, заметно выросло, сообщает ИА DEITA.RU,

Это приводит к острому дисбалансу между спросом и предложением на трудовом рынке и вызывает серьезные опасения относительно стабильности занятости. По данным крупнейшего рекрутингового сервиса «hh.ru», в июле 2025 года на одну вакансию в России приходилось уже 6 резюме, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 3,4.

Такая цифра демонстрирует возросшую конкуренцию среди претендентов и явно свидетельствует о непростой экономической ситуации. Многие компании, пытаясь оптимизировать свои расходы на фоне снижения продаж и производства, вынуждены сокращать персонал, особенно сотрудников с низкой производительностью.

Одновременно с этим широко распространяется практика четырёхдневной рабочей недели — мера, призванная снизить издержки, но при этом приводящая к уменьшению заработной платы.

Экономист Герман Ткаченко в интервью порталу PNZ подчеркнул, что по ряду позиций спрос значительно падает, и руководству предприятий приходится принимать непопулярные, но вынужденные решения, такие как сокращения и переход на сокращённый рабочий график. Он также отметил, что эти процессы охватывают множество регионов страны и являются общей тенденцией.

Кроме этого, ситуация с ростом зарплат существенно ухудшилась. Если ранее по отдельным направлениям заработная плата ежегодно увеличивалась на 25-30%, то сейчас эта цифра не превышает 10%, что значительно снижает уровень жизни трудящихся и усиливает финансовую нестабильность.

В таких условиях финансовые эксперты призывают россиян к повышенной финансовой дисциплине и рекомендуют пересмотреть свои накопления. Раньше общепринятой нормой считалось иметь резерв, позволяющий прожить на накопленные средства в течение 3-4 месяцев без дохода.

Однако с учётом начавшегося кризиса на рынке труда специалисты советуют серьезно увеличить этот запас — сейчас рекомендуется откладывать деньги на случай отсутствия работы в течение целого года. Это позволяет более уверенно пережить неожиданные сложные периоды и минимизировать риски, связанные с потерей дохода.

Ткаченко также предупредил, что многое будет зависеть от политики Центрального банка России по ключевой ставке: «Сохранение её на нынешнем уровне или повышение станет серьёзным испытанием для многих компаний. Если кризис затянется, а сокращения продолжатся, последствия могут стать катастрофическими — массовые банкротства, падение уровня жизни, рост безработицы, девальвация рубля, кризис неплатежей и обвал фондового рынка».