Бойцов СВО призвали освободить от одного из сборов

Ветеранам специальной военной операции необходимо предоставить льготы по уплате утилизационного сбора на автомобили. Об этом заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Собеседник отметил, что эта инициатива представляет собой значимую меру поддержки тех, кто защищает Родину. По его словам, с 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые ставки утильсбора, и их размер увеличивается в сотни и тысячи раз.

«"Ветераны России" выступили с инициативой закрепить на федеральном уровне освобождение участников СВО от уплаты утилизационного сбора при приобретении автомобиля. Это не привилегия, а справедливая и жизненно важная мера поддержки», — подчеркнул Резяпов.

Он отметил, что повышение утильсбора в России создает несправедливую ситуацию для тех, кто рисковал своей жизнью ради безопасности страны. Также он сообщил, что организация «Ветераны России» направила соответствующее предложение в профильные министерства.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в России вступил в силу новый закон, который запрещает увольнение военнослужащих, находящихся на лечении или реабилитации после специальной военной операции. Как отметил парламентарий, этот закон является частью пакета мер, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.