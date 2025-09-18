Путин перечислил последствия от раздачи денег россиянам

Неконтролируемое печатание денег и раздача средств россиянам приведет к дополнительному разгону потребительских цен на рынке. С таким заявлением в четверг, 18 сентября, выступил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций Государственной думы РФ.

Глава государства предостерег представителей нижней палаты Федерального собрания от подобного рода «соблазнов».

— Ну, какой будет результат (от печатания денег и их раздачи россиянам)? Инфляция, — отметил Путин.

По его словам, нужно выбирать такие действия, «которые бы фундаментально решали проблему», передает пресс-служба Кремля.

В понедельник, 15 сентября, Владимир Путин сообщил, что меры российского правительства по снижению инфляции в стране дают результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента.

Тенденцию, которая касается инфляции в стране, он назвал достаточно яркой, отметив, что сейчас траектория снижения инфляции опережает прогнозы правительства и Банка России.

Также стало известно, что российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам после того, как Центробанк опустил ключевую ставку до 17 процентов годовых. Это следует из опроса кредитных организаций.