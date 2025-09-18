Россиянам рассказали, куда вложить миллион рублей

Наибольшую доходность при вложении миллиона рублей принесет банковский вклад. Об этом в беседе с РБК рассказал экономист, бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Он отметил, что в настоящее время самые выгодные ставки банки предлагают по трехмесячным и четырехмесячным депозитам, а потому целесообразно вкладывать средства именно в них. При этом, по словам Задорнова, тем, кто имеет больше миллиона рублей стоит захеджировать валютный риск через квазивалютные облигации.

«Сейчас российские эмитенты активно публикуют такие выпуски, что позволит застраховать какую-то часть средств от возможного обесценивания рубля. Это может быть условно четверть или треть портфеля на случай, если события будут развиваться не по самому благоприятному сценарию», — добавил экономист.

Задорнов подчеркнул, что и сам придерживается такой стратегии: держит деньги на вкладе и не инвестирует в акции. Он указал, что имеет акции в портфеле, однако это старые приобретения, а также корпоративные бумаги, в том числе валютные.

В заключение Задорнов поделился, что еще одним хорошим способом для массового инвестора является программа долгосрочных сбережений.