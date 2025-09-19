450 тысяч в месяц: раскрыт секрет астрономической пенсии Чубайса

Пенсия экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей, вероятно, не полностью государственная. Об этом заявил NEWS.ru Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что уехавший из РФ Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей в месяц. За 2,5 года после отъезда бывший чиновник получил около 13,5 млн рублей.

Как отмечается, Большую часть выплат составляют средства негосударственного пенсионного фонда. По словам Хаминского, для некоторых категорий граждан, таких как судьи в отставке, Герои РФ и бывшие госслужащие, пенсии могут достигать 75% заработка.

«Огромная сумма пенсии Чубайса в 450 тысяч рублей вряд ли является государственной», — считает Хаминский.

Он подчеркнул, что в данный момент нет правовых оснований для лишения Чубайса пенсии. Согласно законодательству, пока бывший чиновник сохраняет гражданство Российской Федерации, ему обязаны выплачивать установленную пенсию, независимо от его места жительства.