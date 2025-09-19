Каких действий с банковскими картами лучше избегать россиянам

В 2025 году контроль за финансовыми операциями граждан усилился — и банки стали пристальнее следить за переводами. Это связано с действием закона №115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Чтобы избежать блокировки карты из-за подозрительных переводов, необходимо знать, какие операции вызывают вопросы у банков и как действовать в случае блокировки.

За какие переводы банк не заблокирует карту

Безопасными считаются переводы:

— родственникам. Операции между близкими родственниками, особенно если они регулярные и на небольшие суммы, обычно не вызывают подозрений;

— с указанием назначения платежа. Важно указывать цель перевода в комментариях. Например, «возврат долга», «оплата за услуги», «подарок на день рождения». Подробные комментарии помогут избежать недоразумений;

— оплата повседневных покупок и услуг. Регулярная оплата коммунальных услуг, мобильной связи, продуктов питания и других повседневных расходов показывает банку, что вы активно пользуетесь картой в законных целях.

Какие операции считаются подозрительными для банков

Банки обращают внимание на следующие признаки подозрительных операций:

— частые мелкие переводы. Многочисленные переводы небольших сумм, особенно если они поступают от разных отправителей и без указания назначения платежа, могут вызвать подозрения;

— переводы в ночное время. Транзакции, совершаемые в необычное время суток, могут быть расценены как подозрительные;

— быстрые переводы. Операции, когда деньги зачисляются на счёт и сразу же переводятся дальше, могут привлечь внимание банка;

— множество получателей. Переводы большому количеству разных людей в течение короткого времени (более десяти в день или 50 в месяц) могут вызвать подозрения;

— крупные суммы. Переводы на суммы свыше 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц подлежат особому контролю;

— отсутствие обычных расходов. Если по карте осуществляются только переводы, а оплата коммунальных услуг, покупок в магазинах и других повседневных расходов отсутствует, это может вызвать подозрения в отмывании денег;

— переводы на счета из чёрных списков. Операции с лицами или организациями, находящимися в чёрных списках Банка России, автоматически блокируются;

— использование подозрительных устройств. Операции, совершаемые с устройств, ранее использовавшихся для мошеннических действий, также вызывают подозрения.

Обычно блокировка происходит при наличии двух или более подозрительных признаков.

На какой срок блокируется карта?

Срок блокировки зависит от причины и может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная проверка, блокировка может быть продлена до 30 дней.

Как оспорить блокировку банковской карты

Если вашу карту заблокировали, необходимо предпринять следующие шаги.

1. Связаться с банком. Узнайте причину блокировки по телефону горячей линии или в отделении банка.

2. Представить документы. Подготовьте и представьте банку документы, подтверждающие законность операций: договоры, чеки, выписки, справки о доходах.

3. Написать объяснение. Предоставьте письменное объяснение экономического смысла операций.

4. Обжаловать решение. Если банк отказывается разблокировать карту, можно подать жалобу в Центральный банк России (ЦБ РФ) или в суд.

Закон №115-ФЗ — ответ на мошенничество и отмывание денег

Закон №115-ФЗ — это инструмент, позволяющий банкам контролировать операции клиентов и пресекать незаконные действия. Основные цели закона:

— противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём;

— противодействие финансированию терроризма.

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, чтобы предотвратить использование финансовых систем для преступных целей. Закон обязывает банки отслеживать все переводы на сумму от 600 тыс. рублей.

Чтобы минимизировать риск блокировки карты, рекомендуется соблюдать следующие правила:

— избегать подозрительных операций. Не совершайте частые мелкие переводы без указания назначения платежа, не переводите крупные суммы незнакомым лицам;

— использовать карту для разных бытовых целей. Оплачивайте покупки в магазинах, коммунальные услуги, мобильную связь и другие повседневные покупки;

— указывать назначение платежа. Всегда указывайте цель перевода в комментариях;

— предупреждать банк о крупных операциях. Если планируете совершить крупный перевод, заранее сообщите об этом в банк;

— сохранять документы. Сохраняйте договоры, чеки и другие документы, подтверждающие законность ваших операций.

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать блокировки банковской карты и сохранить доступ к своим деньгам. Помните, что прозрачность и обоснованность ваших финансовых операций — лучший способ избежать недоразумений с банком и обеспечить бесперебойную работу ваших счетов. Если вы ведёте предпринимательскую деятельность, своевременно оформляйте самозанятость или ИП — это позволит вам легально получать оплату за свои услуги и не вызывать подозрений. В случае возникновения спорных ситуаций не стесняйтесь обращаться в банк за разъяснениями и представлять необходимые документы — это поможет оперативно решить проблему и избежать длительной блокировки карты.