Одну категорию россиян призвали лишать пенсий

Им также стоит ограничить доступ к государственным услугам.

Граждане должны участвовать в финансировании страны, чтобы получать её поддержку. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

«Основная социальная льгота — защита и право на безопасность. То есть это полиция и Министерство обороны. Вот они, социальные льготы за наши налоги. Грубо говоря, идёт человек по улице, его бьёт хулиган, подходит полиция и спрашивает: «Налоги платишь?». Он отвечает: «Налоги не плачу». И всё — бейте дальше. Это так и есть во всех странах мира, потому что наши налоги идут на МВД и на оборону. От ковида спасать тоже не будем. Пускай ходит ковидный и безработный — он же налоги не платит. А вот когда зуб лечить, вот с зубом помаешься две ночи — налоги заплатишь. Я сторонник социальной справедливости, социалистического принципа. Кто не работает — тот не ест. Не ест в широком смысле слова, в том числе не получает пенсию и так далее».

Ранее мэр Москвы предложил изменить систему гарантий для работающих в теневом секторе. На Московском финансовом форуме Сергей Собянин заявил, что бюджет в большей степени зависит от поступления налогов от среднего и малого, а также крупного и нефтегазового бизнеса. По его словам, система налогообложения должна строиться на принципе справедливости. При этом сегодня часть людей при одинаковых доходах платит налоги в десятки раз больше других.