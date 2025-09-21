Российским пенсионерам рассказали о возможности получить доплаты к 1 октября
В ряде регионов России пенсионеры смогут получить доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Он уточнил, что это региональная, а не федеральная поддержка, поэтому сумма и условия получения выплат зависят от местных властей. Кроме того, по словам эксперта, в некоторых муниципалитетах действуют свои программы поддержки.
«Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр и уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления», — подытожил он.