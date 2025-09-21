В России хотят ввести штрафы за продажу просрочки

Роспотребнадзор предлагает ввести административную ответственность для тех, кто нарушает правила продажи товаров и реализует просроченную продукцию. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством и вынесен на общественное обсуждение.

Размеры штрафов, которые предлагается установить, - от 10 до 50 тысяч рублей.

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев пояснил, что речь идет о введении автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности. Сейчас такие нарушения фиксируются в ходе проверок и для привлечения к ответственности требуется участие инспектора. Однако ведомство хочет использовать данные государственной системы мониторинга маркированных товаров, чтобы выявлять просрочку без визита контролера.

Механизм будет напоминать работу дорожных камер: если на кассе пробивается товар с истекшим сроком годности, информация об этом сразу же уходит в систему, а затем формируется штраф. Размер санкций планируется установить в фиксированном виде: для индивидуальных предпринимателей - 10 тысяч рублей за каждый проданный просроченный товар, для юридических лиц - 20 тысяч рублей. Кроме того, отдельная ответственность предусмотрена за работу "мимо системы" - если магазин не зарегистрирован в маркировке и за месяц через одну кассу проходит более десяти единиц такой продукции, штраф составит уже 50 тысяч рублей.

"Подобный подход напрямую связан с тем, что маркировка сегодня охватывает большинство категорий продуктов - молочную продукцию, воду, пиво и ряд других позиций. При продаже касса сверяет данные со сроком годности, и если он истек, реализация должна блокироваться. Но на практике нарушения все равно происходят", - отмечает юрист.

Ведомство приводит статистику: только за несколько месяцев 2025 года выявлены десятки тысяч случаев реализации просрочки. Это и стало аргументом в пользу более жесткого механизма.

Пока инициатива существует лишь в форме проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Если документ будет внесен и принят, запуск нововведений ожидается в 2026 году. Но уже сейчас для ретейла становится очевидно: работа с маркировкой перестает быть формальностью. Ошибка в учете сроков годности или несвоевременное обновление остатков может обернуться прямыми финансовыми потерями без всякой проверки на месте.

"При этом сохраняется и действующий порядок ответственности: по статье 14.43 КоАП за нарушение требований технических регламентов штрафы для компаний достигают 600 тысяч рублей, а в ряде случаев возможна и приостановка деятельности. Поэтому будущие "автоматические" санкции не заменяют старые меры, а фактически добавляют новый уровень контроля", - отмечает юрист.

И добавляет, что законопроект предусматривает право обжаловать постановление о штрафе в течение десяти дней, и это станет способом защититься, если маркировка "увидела" просрочку там, где ее не было.

По данным Роспотребнадзора, внедрение ГИС МТ (системы мониторинга за движением товаров) в 2024 году привело к значительному снижению нарушений, связанных с продажей просроченной молочной продукции (более чем в 40 раз к апрелю 2025 года), однако с апреля 2025 года наблюдается рост нарушений по продаже просроченных товаров в целом. Несмотря на уведомления, которые ГИС МТ направляет продавцам при истечении срока годности, только за апрель 2025 года были зафиксированы нарушения со стороны более 4 тысяч юридических лиц и почти 14 тысяч индивидуальных предпринимателей.