Рублю предрекли тяжелые времена

В настоящий момент курс рубля поддерживает «остаточное» укрепление, обусловленное решением Центробанка по ставке и сравнительно дружественной сырьевой конъюнктурой.

Однако этот период завершается, российскую валюту ждут тяжелые времена, об изменениях рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

В перспективе следующих месяцев на рубль начнут сильнее влиять негативные факторы, которые будут носить долгосрочный характер, указала финансист.

Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность.