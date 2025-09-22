Банки попросили Минцифры разрешить звонить клиентам без их согласия

Ассоциация банков России (АБР) попросила Минцифры пересмотреть новые правила обзвонов, вступившие в силу с 1 сентября.

Теперь для звонков клиентам, в том числе должникам по кредитам, нужно отдельное согласие, и банки жалуются, что не могут напоминать о просрочках.

«Сейчас звонки просто не проходят. Это затрудняет взыскание задолженности», — рассказал «Ведомостям» врио президента АБР Денис Липаев.

В АБР считают, что звонки банков должны быть исключены из категории массовых обзвонов, так же как вызовы от госорганов. С похожей позицией выступил и Национальный совет финансового рынка (НСФР). По их данным, операторы блокируют до 30% банковских вызовов, включая подтверждение операций и уведомления о долге.

Минцифры настаивает: мера направлена на защиту пользователей от мошенничества и телефонного спама. Однако банки указывают, что звонок — основной способ напомнить о платеже. По данным одного из крупных банков, до 90% клиентов вспоминают о просрочке именно после звонка.