В России началась акция по обмену монет на бумажные деньги

В России проходит акция по обмену монет. Она продлится с 22 сентября по 4 октября, сообщили в Банке России (ЦБ).

© Российская Газета

Отмечается, что в эти дни мелочь можно принести в банк или магазин и обменять на бумажные деньги. При обращении в банк можно также положить сумму на счет.

Подробности акции представлены на сайте монетнаянеделя.рф, там же указаны адреса всех ее участников. Всего в ней участвуют почти 15 тысяч магазинов и четыре тысячи отделений банков в трех тысячах населенных пунктов.

В ЦБ подчеркнули, что во время такой же акции в апреле россияне вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 миллиона рублей.