В России снова начали продавать одежду брендов Zara, Bershka и Oysho

Сеть магазинов молодежной одежды низкого ценового сегмента «Твое» запустила новый проект «Твое и Ко» по продаже товаров ушедших из России брендов Inditex. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Бренд «Трое» был основан бизнесменом Игорем Юшкевичем в 2002 году на базе холдинга «Русский трикотаж». В декабре 2022 года владельцем ООО «Твое» вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма «Алджамал лимитед».

Россияне могут приобрести одежду Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho в магазинах сети в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде и ряде других городов, пояснили в пресс-службе.

«Одежда представлена исключительно в избранных розничных магазинах, онлайн-заказы и предварительное бронирование невозможны», — уточнили в компании.

Напомним, что в 2022 году испанская компания Inditex объявила о прекращении работы в России. Магазины Bershka, Pull & Bear, Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и Zara Home были закрыты.