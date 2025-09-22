Стало известно, какая категория россиян может получать две пенсии

Военные пенсионеры, продолжающие работать в гражданских организациях, имеют право на получение второй — страховой — пенсии по старости, рассказал журналистам портала «Газета.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт уточнил, что вторая пенсия положена бывшим сотрудникам Минобороны РФ, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти.

«За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для ее получения», — разъяснил Балынин.

По состоянию на 2025 год для получения страховой пенсии требуются 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста, напомнил экономист.

Балынин заметил, что для реализации своего права на назначение страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться в Социальный фонд России лично или дистанционно через единый портал «Госуслуги».

У получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учетом правил, которые применяются для каждой из них, резюмировал ученый.