Россиян предупредили о штрафах за коляски и велосипеды в подъездах

Жильцы, оставляющие в подъездах коляски, санки, велосипеды и другое имущество, могут получить штраф за нарушение требований пожарной безопасности, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат отметил, что в новых домах есть отдельные помещения для хранения колясок и велосипедов. В старых домах таких мест нет, поэтому оставлять личные вещи в коридорах и на лестничных клетках запрещено. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 5000 ₽ до 15 тысяч ₽, передает ТАСС.

