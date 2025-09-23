Сенатор Епифанова предложила ввести финансовый паспорт россиянина

В России следует внедрить финансовый паспорт гражданина, который предупредит о рисках критического перерасхода средств. С такой инициативой выступила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова 23 сентября.

«Настала пора задуматься о внедрении в РФ цифрового «финансового паспорта» — уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор отметила, что нововведение позволит обеспечить прозрачность и контроль, которые защитят от долговой ямы и «помогут строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам».

Епифанова привела данные экспертов, согласно которым в последнем квартале 2025 года и в начале 2026-го долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями могут превысить привычные рамки для многих граждан.

«Все это реальные семьи, которые оказываются под гнетом долгов, а просрочки становятся все больше, тормозя экономику», — указала она.

По словам парламентария, сегодня часть российских граждан отдает больше половины своего заработка именно банкам. «И это совсем не то, что можно назвать «здоровым» балансом», — заявила Епифанова.

По ее мнению, для изменения ситуации необходимо не просто ограничивать выдачу кредитов, а дать россиянам возможность реально научиться контролировать свои финансы и грамотно подходить к долгам.