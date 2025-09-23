Исследование Rambler&Co: безусловный базовый доход, сколько россиян бросили бы ради него работу

В качестве справедливого уровня чаще всего называют среднюю зарплату по стране.

В 2025 году артист Прохор Шаляпин получил новую волну популярности как амбассадор идеи никогда не работать. В том числе выступил с этим предложением и в Госдуме. Медиахолдинг Rambler&Co спросил российских интернет-пользователей, как они относятся к такому стилю жизни.

45% респондентов не против введения безусловного базового дохода, ещё 7% поддерживают эту инициативу, но лишь в формате эксперимента для отдельных категорий граждан и в некоторых регионах. 21% относятся к идее нейтрально, признавая, что не до конца понимают её последствия. 27% выступили против, считая, что такие выплаты могут отбить у людей желание работать.

Даже при гарантированном доходе 29% заявили, что остались бы на своей нынешней работе, а 21% полностью посвятили себя личным проектам. 18% предпочли бы перейти на частичную занятость. 16% хотели бы сменить профессию на более интересную, ещё столько же (16%) признались, что вовсе перестали бы работать.

Сторонники базового дохода высказались, какого он должен быть размера. 39% выбрали как ориентир среднюю зарплату по стране. 29% считают правильным ориентироваться на средний доход по региону, 20% — на прожиточный минимум, а 12% устроил бы базовый доход в размере половины от их нынешнего заработка.

Главным источником финансирования этих выплат опрошенные россияне видят доходы страны от природных ресурсов (42%). 21% предложили повысить налоги для богатых, 7% – чтобы их работу выполняли роботы, а деньги получали бы они. Лишь 2% считают возможным вариант замены базового дохода другими социальными выплатами. Почти треть (28%) убеждены, что все подобные сценарии звучат утопично.

Влияние базового дохода на общество оценивается неоднозначно. 34% опасаются роста иждивенчества, 21% прогнозируют снижение конкурентоспособности экономики. Позитивных последствий ожидают меньше: 18% считают, что выплаты сократят неравенство и бедность, а 16% уверены, что у людей появится больше времени для творчества. 11% затруднились с ответом.

Если бы россияне могли жить без работы и при этом иметь постоянный источник дохода, 44% выбрали бы вместо труда путешествия, 24% – получение новых знаний. 17% хотели бы посвятить себя семье, а 9% – заняться волонтёрством. Лишь 6% признались, что всё свободное время потратили бы на развлечения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 сентября 2025 года, охват составил 207 487 интернет-пользователей.