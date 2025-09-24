Банки начали прощать клиентам штрафы за просрочки

Финансовые организации в 2025 году стали чаще прощать заемщикам штрафы по просроченным платежам, показали данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Доля таких случаев выросла с 0,01% до 0,6–1,25% в первом полугодии. Кроме того, в 36% ситуаций банки перестали начислять проценты за просрочку, тогда как год назад этот показатель был 20%.

Причина — рост кредитных рисков и желание банков не доводить клиентов до банкротств.

«Любому кредитору гораздо выгоднее иметь в портфеле восстановившего платежеспособность заемщика, чем безнадежный долг», — пояснила «Известиям» глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Однако послабления доступны не всем. По данным ЦБ, во втором квартале 2025 года банки отклонили 80% заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы. Чаще всего отказ связан с отсутствием документов, подтверждающих падение доходов, или с тем, что заемщик обратился слишком поздно.

Кроме того, банки готовы идти навстречу только тем, у кого есть реальные шансы снова начать платить, добавляет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Эксперты рекомендуют договариваться с банком заранее, еще до возникновения просрочки. В таком случае шансы на реструктуризацию выше.