Самозанятым и ИП готовят изменение налогового статуса

Правительство представит изменения налогового статуса самозанятых и индивидуальных предпринимателей в 2026 году, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

Решетников согласился с мнением председателя комитета Андрея Кутепова, что существующие налоговые льготы для более 13-14 млн граждан, зарегистрированных как самозанятые, нуждаются в анализе и «принятии решений». У министра также есть вопросы к льготам для ИП, налоговая ставка для которых может быть ниже, чем для самозанятых: 1% в некоторых регионах против 4%.

«Наверное, нужно всерьез всю концепцию [изменений] в 2026 году проработать, продумать, представить и, может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать в законодательство», — сказал он.

Глава Минэка также напомнил, что правительство обещало «не трогать» институт самозанятых в течение 10 лет после его введения — это срок истекает в 2028 году, «уже не за горами». В связи с этим, по его словам, правительству сейчас стоит начать работать над «комплексными» изменениями в этой сфере, чтобы граждане и бизнес смогли постепенно к ним адаптироваться.

Сенатор Кутепов в свою очередь отметил, российский бизнес уже показал свою способность быстро адаптироваться к трудностям — в частности, к высокой ставке рефинансирования.

«Другие стрессы им уже не страшны», — уверен он.

По его словам, самозанятость уже выполнила свою первоначальную задачу — вывела из теневого сектора репетиторов и других занятых граждан, не состоящих в штате компаний. В результате, число россиян, пользующихся низкими налоговыми ставками, превысило население некоторых стран, отметил он. Теперь их нужно внести в «нормальную налогооблагаемую базу», считает сенатор.

В мае Решетников уже рассказывал о злоупотреблениях режимом самозанятых президенту Владимиру Путину. Он отмечал, что компании часто нанимают самозанятых, что не предполагалось при изначальном запуске эксперимента, который создавался в первую очередь под отношения между физлицами. Это приводит к снижению налогооблажения.

«Надо выходить нам на унификацию налоговых режимов и, скорее всего, дестимулировать аккуратно юрлиц, которые приобретают труд под видом разных налоговых режимов», — предложил он.

Путин в ответ призвал действовать аккуратно и «не предпринимать шаги, которые загнали бы самозанятых в тень».

Закон об экспериментальном налоговом режиме для самозанятых был принят в 2018 году. По действующим правилам, граждане, которые самостоятельно зарегистрировались в ФНС, платят налог в 4% с поступлений за товары или услуги от физических лиц и 6% — с юрлиц или ИП. Статус могут получить граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. В законе также прописано, что ставки и предельный размер доходов не могут быть изменены до окончания эксперимента в 2028 году.