Средняя зарплата россиян вплотную приблизилась к 100 тысячам в месяц

С начала 2025 года рост средних зарплат в стране составил около 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. И хотя этот рост, относительно 2024 года, чуть замедлился, все равно, по словам чиновника, это очень быстрая динамика. Согласно данным Росстата, к началу лета средняя номинальная зарплата в России составила 99422 рубля – до вычета налогов.

Читая это заявление, многие россияне наверняка не станут сдерживать свои эмоции.

«Откуда рост зарплат на 15 %?», «Какие 100 тысяч рублей в месяц?»… Они заверяют, что вот у них, а также у их друзей и у друзей их друзей зарплаты в последние 2-3 года если и выросли, то чисто символически. А 100 тысяч они сроду в руках не держали. Так что же, официальные цифры лукавят?

Нет, не лукавят. Но с зарплатами действительно все не так просто...

Как известно из официальной статистики, 9 % населения страны живет ниже уровня прожиточного минимума (17733 рублей). Еще 2,6 % получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 22440 тысячи рублей. Еще у 20 % занятых зарплата составляет 31 тысячу рублей, деньги тоже не абы какие, совсем не 100 тысяч рулей, которые любят упоминать в своих интервью высокопоставленные чиновники.

Словом, набирается воз и маленькая тележка россиян, живущих совсем не кучеряво и лично которых зарплатная гонка, которая продолжается в России вот уже три года, никак не коснулась.

В подтверждение этих выводов, один из сервисов приводит уровень медианных зарплат в первом полугодии 2025 года. Они составляют 66,7 тысячи рублей в месяц. Что это значит? На российском рынке труда — примерно 72 млн человек. Так вот: ровно половина из них (36 млн) получает зарплату ниже тех самых 66,7 тыс, а вторая половина — выше. Почувствуйте разницу: 66 тысяч и 100 тысяч. При этом экономисты признают, что медианный показатель более точно отражает финансовое состояние наших сограждан.

Так откуда берется бурный рост зарплат и 100 тысяч рублей - хотя и до вычетов налогов? Получается, что вся экономическая машина страны работает на тех, кто имеет огромные зарплаты и, по сути, она никак не улучшает благосостояние людей со средним и ниже среднего достатком. Хотя цены в магазине для всех одинаковы.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев так же считает, что медианная зарплата более объективно отражает уровень зарплат в стране.

- Отличие между средней и медианной зарплатой свидетельствует о большой разнице между теми, кто получает очень много и теми, кто получает мало, - утверждает эксперт. - Разрыв существенный. Если бы он был не таким высоким, то средняя зарплата приближалась бы к медианной. Есть определенная прослойка людей, не очень большая, но с астрономическими по нашим обычным понятиям зарплатами. Они-то и искажают картину со средней зарплатой.

- Как правило, чиновники чаще говорят про среднюю зарплату, а не про медианную. Почему?

- Наверное, приводить такие цифры приятнее со всех точек зрения. 100 тысяч — звучит красиво и отражает определенный успех в социально-экономической политике. А 66 тысяч рублей в месяц вызывают вопросы: это хорошо или плохо, чтобы содержать семью, отправлять детей в школу и на все-про все? Скорее всего, нужно жестко экономить, ведь в эту половину россиян входят и граждане со значительно более низкой зарплатой.

- Но цены в магазинах одинаковы для всех — и бедных, и богатых. Наверняка торговля их назначает с учетом роста средней по стране зарплаты?

- На спрос торговля, конечно, ориентируется. Хотя я убежден, что цены она формирует, исходя из своих стремлений в получении прибыли.

Бедные люди ищут товары подешевле, они есть на торговых прилавках. Исключают из потребления дорогие и качественные продукты. Состоятельные граждане могут себе позволить что-то из элитного. Но из-за инфляции дешевые товары растут в цене быстрее, чем дорогие – почему мы и говорим, что для бедных слоев населения она более опасна. Инфляция смещает потребление малоимущих, загоняет их в жесткие рамки. Считается, что инфляция - это насос, перекачивающий доходы от бедных в карман богатых. Наверное, это удобно скрывать за среднестатистическими показателями.

- В любом случае получается, что пол страны живет на весьма скромную зарплату…

- Так и есть. С другой стороны, к этим данным я бы относился с осторожностью. Дело в том, что в России около 10 миллионов граждан работает в серой зоне: не показывает своих реальных доходов и не платит налогов. Подозреваю, что очень многие, находясь вне сферы официальной занятости, получают деньги намного серьезнее, чем отражено в отчетности. Это ремонтники квартир и строители дач, настройщики компьютеров, частные извозчики, репетиторы… Это существенная трудовая армия, которая, не уплачивая никаких налогов, пользуется поликлиниками и больницами, водит детей в школы, обладает всеми социальными привилегиями. Это нонсенс: из 75 миллионов занятых почти 10 миллионов работают сами на себя.

Потому, не стоит лить крокодиловы слезы об их незавидной участи. Нужно просто разобраться с рынком труда и точно определить – кто бедный, а кто богатый.