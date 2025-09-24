Зрелищный кешбэк: «Афиша» предлагает особые условия покупки билетов в кино

Пользователи подписки СберПрайм получат кешбэк 20% в кинотеатры КАРО.

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров КАРО запускают специальную акцию для любителей кино. Пользователи с активной подпиской СберПрайм получат 20% кешбэка бонусами Спасибо при покупке билетов на любые сеансы в кинотеатрах КАРО.

С новой акцией можно выгодно как сходить на долгожданную премьеру сентября – «Долгая прогулка» по Стивену Кингу, так и посмотреть, например, фильм «Горыныч» с Александром Петровым. Кроме того, с 15 октября в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль авторского кино «КАРО/АРТ».

Для получения кешбэка подключите СберПрайм, если вы ещё не оформили подписку, далее зайдите на сайт Afisha.ru и авторизуйтесь через Сбер ID. Выберите билеты на любой фильм в кинотеатрах КАРО, оплатите покупку картой Сбера или с помощью SberPay, и через 14 дней на ваш счёт будут начислены бонусы Спасибо – 20% от суммы покупки. Предложение также действует при переходе на «Афишу» через раздел «Для жизни» приложения СберБанк Онлайн.

Пользователи «Афиши», авторизированные через Сбер ID, могут оплатить до 99% стоимости билетов бонусами Спасибо. Более подробно о проведении акции можно узнать на сайте.