Путин повысил оклады некоторых россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября повысятся оклады некоторых граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, с начала месяца на 7,6 процента вырастут оклады российских госслужащих и дипломатов.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами», — гласит документ.

Размеры окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений будут расти соразмерно с присвоенными им дипломатическими рангами.

Как ранее отметили аналитики консалтинговой конторы в сфере управления Regroup, в скором времени зарплатная гонка, наблюдающаяся в стране последние несколько лет, может подойти к концу. Причиной станет рост издержек российских компаний вкупе с увеличением доли фонда оплаты труда (ФОТ) в структуре выручки фирм.

С начала 2025 года номинальные (прописанные в договорах) зарплаты сотрудников отечественных компаний увеличились на 8,9-9 процентов, что ниже прироста, зафиксированного за тот же период 2024-го. Динамика продолжает замедляться, отмечают эксперты. На этом фоне работодатели все чаще задумываются о прекращении зарплатной гонки. Соответствовать ей значительная часть компаний больше не может.