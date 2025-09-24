Мишустин объявил о повышении минимальных зарплат в России

С 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 27 093 рублей. Об этом объявил глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает ТАСС

На заседании с членами правительства премьер-министр пообещал рост показателя более чем на 20 процентов. Для этого уже подготовлены корректировки в действующее законодательство. Поправки способствуют увеличению зарплат для 4,5 миллиона россиян.

«Показатели необходимы для расчета и многих других выплат — отпускные, больничные, а также соответствующие пособия», — пояснил Мишустин.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов ранее предлагал увеличить МРОТ сразу до 50 тысяч рублей. По его словам, для достижения высоких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику России. Помимо этого, он внес идеи ограничить торговые наценки, ввести государственное регулирование цен на продукты питания, провести кредитную амнистию для населения, а также заморозить коммунальные тарифы.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила, что такие меры приведут к росту цен на товары и услуги. Она также напомнила, что в рамках поручения президента Владимира Путина размер МРОТ к 2030 году уже должен превысить 35 тысяч рублей. В следующем году он увеличится на 21 процент. Более резкие темпы приведут к повышению зарплат, но, как следствие, будут означать разгон инфляции.