Большинство россиян совершают импульсивные покупки

Новое исследование показало, что 76,7% россиян совершают импульсивные покупки.

Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на онлайн-платформу WEBBANKIR.

Согласно опросу, совершают такие покупки регулярно 13,1% россиян, а 63,6% респондентов делают это периодически.

На спонтанные траты 8,6% участников опроса провоцирует традиционная реклама, в то время как 53,2% россиян поддаются влиянию маркетплейсов.

В сервисе добавили, что посещение торговых центров или магазинов стимулирует покупки у 41,5% опрошенных, а 29,9% россиян импульсивно приобретают различные товары во время обычных прогулок по городу.

Ранее клинический психолог Вадим Безделев рассказал, что отсутствие наличных денег может спровоцировать импульсивные покупки.