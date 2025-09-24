В Союзе защиты прав потребителей заявили о важности права вернуть товар на маркетплейсе

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил о важности права покупателя вернуть товар на маркетплейсе.

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт пояснил, что люди покупают товар «по картинке», и в реальности он может не соответствовать ожиданиям.

«Принцип электронной торговли, действующий сейчас, примерно уравнивает права потребителей и продавцов. Продавец рассказывает о параметрах той или иной вещи, даёт потребителю на неё посмотреть, в результате чего либо состоится сделка, либо нет», — сказал Егармин.

В свою очередь, член правления Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк в беседе с сайтом kp.ru отметила, что действующих норм в данной ситуации вполне достаточно.

«Возврат качественных товаров при дистанционной торговле допускается», — напомнила она.

Как добавила эксперт, покупатели заказывают одежду или обувь нескольких размеров, чтобы выбрать подходящий, так как они видят только изображение товара, и ограничение возвратов может осложнить этот процесс и снизить объём продаж на маркетплейсах.

Ранее исследование показало, что 76,7% россиян совершают импульсивные покупки.