Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники начали звонить россиянам и представляться старшими по дому. О новой схеме мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) предупреждает РИА Новости.

© Lenta.ru

Аферисты звонят или пишут в мессенджерах жильцам многоквартирных домов от имени старших по дому. Собеседники просят подтвердить свои личные данные якобы для нужд ЖКХ. Затем мошенники используют эти данные в своих целях.

Настоящие старшие по дому предупредили, что не собирают таких сведений с жильцов, и отметили, что злоумышленники могут использовать личные данные для доступа к кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что аферисты стали получать сведения о недвижимости жертв через Росреестр. Имея эти данные на руках, мошенникам легче втереться в доверие к жертве. Злоумышленники звонят собственнику, информируя о срочной проверке счетчиков. При этом махинаторы сообщают точный адрес квартиры.