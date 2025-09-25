Уже в самое ближайшее время россиянам предстоит столкнуться с заметным ростом количества пропущенных звонков с незнакомых номеров.

Об этом всех абонентов мобильной связи предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, в последнее время в России вступил в силу ряд новых законодательных инициатив, направленных на ужесточение мер по борьбе с мошенническими действиями. Эти нововведения также стимулировали усиление защитных систем в обслуживании банковских клиентов. В частности, российские банки стали активнее внедрять дополнительные механизмы защиты, чтобы минимизировать риски финансовых преступлений.

Однако, как отметила специалист, подобные изменения вынуждают злоумышленников менять свои стратегии. Если раньше мошенники стремились дозвониться до максимального числа потенциальных жертв напрямую, то теперь их тактика становится более изощрённой: они рассчитывают, что сама жертва позвонит им обратно. Такая смена подхода связана с ужесточением контроля на стороне банков и усложнением возможности прямого звонка мошенников.

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь старшими по дому

Наиболее простой и эффективный способ побудить человека перезвонить — это оставить пропущенный вызов. Согласно прогнозу эксперта, в ближайшее время количество таких «спам»-звонков резко возрастёт, причём это явление может принять массовый характер. Мошенники будут оставлять пропущенные звонки с разных номеров, надеясь на любопытство и желание абонентов узнать, кто пытался до них дозвониться.

В результате основную группу потенциальных жертв составят те люди, которые не смогут устоять перед соблазном и перезвонят на незнакомые номера. Таким абонентам, скорее всего, будут представляться сотрудниками банков или иных официальных организаций, чтобы убедить их разгласить личные данные или совершить другие действия, ведущие к финансовым потерям.