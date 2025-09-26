Чем отличается цифровой рубль от денег на банковской карте?

Цифровые рубли, в отличие от безналичных рублей на банковских вкладах, хранятся в специальном цифровом кошельке на платформе ЦБ, и каждый цифровой рубль имеет свой уникальный код. Цифровые рубли не могут предоставляться в кредит, на них не начисляются проценты, зато операции с ними безопаснее, проводятся быстрее и обходятся дешевле.

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. К этому времени крупнейшие банки и торговые сети должны будут предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить платежи новой формой денег. Однако уже с 1 октября 2025 года стартует первый этап внедрения цифрового рубля, с его помощью начнется выплата ряда социальных пособий. Кроме того, цифровой рубль будет использоваться для оплаты ограниченного перечня расходов федерального бюджета. В сентябре федеральное казначейство уже провело первую выплату заработной платы в цифровых рублях сотруднику, занимающему государственную должность.

Цифровой рубль – это особая форма безналичных денег, выпускаемая Центральным Банком России. Как отметил глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который первым попробовал совершать платежи с помощью цифрового кошелька, использование нового вида национальной валюты практичнее и безопаснее, чем привычные безналичные расчеты. Действительно, цифровой рубль, выпускаемый и непосредственно контролируемый Центробанком, менее уязвим для мошеннических операций.

Разработкой цифрового рубля Банк России занялся еще в 2020 году. Закон о внедрении нового вида валюты был подписан 24 июня 2023 года. Документ утвердил поправки в Гражданский кодекс, в соответствии с которыми цифровые рубли были отнесены к безналичным денежным средствам. Оператором платформы цифрового рубля стал Центробанк.

Может показаться, что внедряемая в России новая национальная валюта мало чем отличается от уже привычного «безнала». Однако у цифрового рубля есть ряд принципиальных особенностей.

Эмитентом, то есть организацией, выпускающей и обслуживающей оборот цифровых рублей среди граждан и организаций, как уже было сказано, является непосредственно Центральный банк России. Оборот же безналичных денежных средств выглядит сложнее: их эмитирует ЦБ, а затем дает безналичные кредиты коммерческим банкам (под процент, который называется ключевой ставкой). Так деньги поступают в экономику, и в коммерческих же банках открывают свои счета предприятия и организации, а также граждане. Этим цифрорубль также отличается и от любой криптовалюты, которая не имеет единого эмитента, несущего обязательства по ней на государственном уровне.

Таким образом, главное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что он хранится на платформе Центрального банка, а не на счетах банков коммерческих. Любой коммерческий банк подвержен риску банкротства, отзыва лицензии, неспособности работать в конкретно взятых регионах, поэтому существует пусть небольшая, но вероятность утраты безналичных средств. Цифровой рубль от этих рисков полностью защищен.

Еще одним аргументом в пользу безопасности является наличие у каждого цифрового рубля своего уникального цифрового кода по аналогии с номером банкноты, хотя физического воплощения у цифрорубля нет. Код возможно отслеживать в системе Центробанка с помощью таких средств криптографической защиты, как «КриптоПро», «ИнфоТеКС» или «Валидата». Это повысит прозрачность совершаемых финансовых операций и позволит легко контролировать движение буквально каждой цифровой денежной единицы.

Хранятся цифровые рубли в так называемом цифровом кошельке, который, в отличие от счетов в коммерческих банках, у человека может быть только один.

При этом находящиеся в кошельке средства не привязаны к конкретному банку, и доступ к ним можно получить через любое подключенное к платформе Центрального банка приложение (кошелек отобразится в любом из них). Безналичные же средства можно видеть только на счете того банка, где они находятся. Таким образом, пользователь цифровой валюты избавлен от необходимости переводить деньги с одного счета на другой, а значит, экономит время при совершении финансовых операций.

С помощью цифрового рубля россияне смогут хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги, отсканировав QR-код продавца. Это делает операции с цифровым рублем близкими к уже привычным переводам с карты на карту через Систему быстрых платежей или оплате по QR-коду. Конвертировать цифровые деньги в безналичные или обратно не составит труда: достаточно будет зайти в приложение банка, которым пользуется человек, и оформить соответствующий перевод средств.

Фактически внедрение цифрового рубля может превращать «безнал» в некий промежуточный этап между наличными и цифровыми средствами. Напрямую превратить наличные рубли в цифровые и обратно не получится: необходимо положить наличные на свой банковский счет, а уже потом через приложение перевести безналичные деньги на цифровой кошелек. Процедура обналичивания цифровых денег совершается в обратном порядке.

С действующих банковских счетов на цифровой кошелек можно будет переводить до 300 000 рублей в месяц, а вот принимать переводы граждане могут без ограничений. Переводить цифровые деньги с одного кошелька на другой тоже возможно. Для этого владельцу кошелька необходимо ввести номер телефона получателя, указать сумму и через приложение выполнить подтверждение.

В отличие от переводов денег с вклада на вклад, которые иногда могут занимать до нескольких дней, перевод цифровых рублей будет осуществляться мгновенно. Комиссия при переводе с кошелька на кошелек не взимается, что также выгодно отличает цифровой рубль от безналичных денег. Этим он более выгоден как гражданам, осуществляющим переводы, так и бизнесу при заключении смарт-контрактов – алгоритмов, где прописаны условия перевода денег во время сделки.

Важнейшим преимуществом цифровых денежных средств над безналичными является анонсированная Банком России возможность их применения даже без доступа в интернет. Выгодной такая особенность представляется для жителей отдаленных регионов страны, где имеют место проблемы с интернетом.

Поскольку цифровой рубль не является вкладом, на него не могут быть начислены проценты на остаток или кешбэк. Кроме того, цифровые рубли не будут предоставляться в кредит. В этой связи новую валюту можно отчасти сравнить с наличными средствами, лежащими в сейфе, роль которого выполняет уже упомянутый цифровой кошелек.

Цифровой рубль не является полной заменой применяемых сегодня наличных и безналичных средств, а выступает дополнением, новым видом национальной валюты, которая не лишает предыдущие права на жизнь. Важно подчеркнуть, что использование его не станет обязательным. Каждый гражданин России сможет самостоятельно решать, какую форму национальной валюты использовать при расчетах.