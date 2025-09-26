В России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов

Минэкономразвития предлагает запретить возврат некоторых категорий товаров, приобретенных онлайн. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на инициативу Минэкономразвития.

Ранее о такой возможности сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Подобный механизм можно организовать по аналогии с авиабилетами. Он считает, что это поможет снижению цен на отечественную продукцию.

По его словам, этот вопрос нужно решить из-за проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе из-за злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов. В пример он привел ситуацию, когда они заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают после праздников. Это все «перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше».

Вопрос об особом порядке возврата товаров, купленных онлайн, могут рассмотреть до конца года, добавил он.

Как объяснил юрист Илья Русяев, суть предложения заключается в том, чтобы создать модель, при которой покупатель либо выбирает сохранить право вернуть товар надлежащего качества в течение установленного законом срока, либо соглашается на более низкую цену, но без возможности отказа.

При этом руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа предупредила, что в случае реализации инициативы, магазины могут начать специально завышать цены, чтобы подтолкнуть к выбору варианта без возврата.