Миронов предложил повысить зарплату дошкольных педагогов

Зарплаты работников дошкольного образования должны соответствовать зарплатам учителей и составлять не меньше 100 тыс. рублей.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Оплата труда дошкольных педагогов как высококвалифицированных специалистов должна соответствовать зарплатам школьных учителей. А они, по майским указам президента [РФ Владимира Путина], должны получать не меньше, чем в среднем по стране. Сегодня, по официальным данным, это около 100 тысяч рублей. Вот ориентир, на который необходимо равняться сегодня при оценке труда работников дошкольных учреждений", - сказал политик.

Он обратил внимание, что работа в дошкольных учреждениях требует немало сил и полной отдачи, "ведь именно в этом возрасте у детей закладываются основы знаний и навыков, формируется интерес к окружающему миру".

"Ответственность огромная", - подчеркнул Миронов.

Лидер СРЗП также поздравил воспитателей и работников дошкольного образования с профессиональным праздником и пожелал им "сил, здоровья и много детских улыбок".

"Спасибо за любовь, заботу и счастье, которое вы дарите нашим детям", - заключил Миронов.

День воспитателя и всех дошкольных работников ежегодно отмечается в России 27 сентября. Он был установлен приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2016 года с целью повышения престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений.