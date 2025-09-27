Плата за «коммуналку» в 2026 году может увеличиться на тысячу рублей

В 2026 году индексация тарифов ЖКХ произойдет не с 1 июля, как раньше, а с 1 октября. Такие сроки предусмотрены макропрогнозом Минэкономразвития на 2026-2028 годы. Отмечается, что общий коммунальный платеж вырастит на 9,9 %, а тарифы на электричество для населения на 11,3 %. Это значительно превышает среднюю инфляцию по стране, которая согласно прогнозам финансовых ведомств, должна в следующем году составить 4 – 4,7%. Откуда же такое несоответствие?

В общем, ничего удивительного: нас снова ждет повышение тарифов на «коммуналку». Ранее нам обещали, что высокая индексация тарифов в 2025 году (в среднем по стране на 11,9 %) – последняя, далее тарифы на услуги станут подниматься медленнее, поскольку в стране будет плавно снижаться инфляция.

Но, как видим, особого снижения не произошло. Судите сами: на газ, согласно макропрогнозу Минэкономразвития, цены в будущем году поднимутся на 9,6 % - против 10,3 % в минувшем году. Транспортировка газа по распределительным сетям обойдется в 11,5 %, даже выше уровня 2025 года, когда прирост составлял 11,3 %. А совокупный платеж за коммунальные услуги составит 9,9 % против 11,9 % в минувшем году.

Впрочем, властные структуры, чтобы подсластить пилюлю, заявляют, что некоторые категории населения (малоимущие) смогут оформить компенсацию части расходов на оплату «коммуналки». К таким льготным группам относятся и бюджетники, проживающие в сельской местности: учителя, работники культуры, врачи и фельдшеры.

Но при этом, все-таки, по заверениям властей, в будущем мы вправе ожидать, последовательного снижения темпов роста тарифов на ЖКХ. Нужно сказать, что этого снижения мы ожидали не когда-нибудь, а уже в 2026 году. Однако такого коммунального счастья пока не случилось.

Посмотрим на более ранние «выверенные и экономически обоснованные» прогнозы по коммунальным тарифам от Минэкономразвития.

Осенью 2024 года ведомство ожидало индексацию тарифов в 2026-2027 годах соответственно в 5,4 и 4,8 %. То есть, как и заявлялось ранее, тарифы по коммуналке в 2026 году должны была уменьшиться более, чем в два раза относительно 2025 года, когда их рост составил 11,9 %.

Это было осенью. В апреле нынешнего года прогноз изменился и не в лучшую для населения сторону. А именно: на будущий год рост тарифов планировался уде в пределах 9,8 % (вместо 5,4 %), на 27-й – 7,9%, а на 2028 год - на 5,9 %.

А по обновленному окончательному плану 3-летки цифры на 2026-2028 годы выглядят соответственно следующим образом: 9,9 %, 8,7 и 7,1 %...Глядя на эти цифры, как-то не верится, что рост тарифов, во всяком случае, в ближайшие три года неминуемо поползет вниз.

Кстати, в 2027 и 2028 годах индексация снова будет проходить с 1 июля. А вот ее перенос на 1 октября 2026 года многие аналитики связывают с выборами в региональные и местные органы власти, с Единым днем голосования в сентябре. То есть, очевидно, логика властей такая: сначала выборы, потом повышение тарифов ЖКХ.

- Еще в конце 2024 года я говорил, что прогнозируемые тарифы на 2026 год в пределах 5-6 % будут на самом деле выше, - рассказывает председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. – Это и происходит. Но самое печальное здесь даже не в новых подкорректированных планах правительства – наши сограждане привыкли к подорожанию. Главное в том, что в последние годы их первоначальные установки меняются очень легко и за это никто не несет ответственности. Почему составляется трехлетний план развития экономики, где заложены основные макроэкономические показатели, в том числе и по коммуналке? Чтобы бизнес и население на него ориентировались в ближайшие три года и могли строить свою стратегию. И был период, когда эти индикаторы более-менее соблюдались, если и отмечалось их превышение, то незначительное. Сейчас такого нет. В среднем по стране подорожание коммуналки в нынешнем году составило 11,9 %. Но есть регионы, где этот индикатор, который по-идее превышать нельзя, равен и 20, и даже 30 процентов. Такими прогнозами правительство девальвирует доверие граждан. Я уверен, что названный Минэкономразвития совокупный платеж за коммунальные услуги на 2026 год в пределах 9,9 % будет превышен.

- С чего вы так решили?

- Посмотрим торговый баланс. Экспортная выручка снижается, и будет снижаться в 2026 году. Значит, инфляция будет расти, а вслед за ней и коммунальные услуги. По закону, рост тарифов не должен превышать уровень инфляции. Но у нас двойная бухгалтерия: есть официальная годовая инфляция, скажем, 8 %, а есть реальная, потребительская, которая выше 15%. И монетарные власти не скрывают, что в своих планах они учитывают реальную инфляцию. Почему тогда тарифы на коммуналку должны быть ниже, чем рост потребительских цен?

- На сколько, по вашему мнению, может вырасти оплата за коммуналку со следующего года?

- Если брать среднюю двухкомнатную квартиру площадью 52-54 квадратных метра, то на 600-700 рублей. Но это относительные цифры. Тарифы одни, а платежи по ним берутся с учетом потребления ресурсов, которое, как правило, всегда больше нормативного. Управляющие компании умеют это делать, регистрируют перерасход, допустим, по общедомовым нуждам. Может, плата за коммуналку реально увеличится и на тысячу рублей.