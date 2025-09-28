Денежные переводы пенсионеров предложили ограничить

Согласно предложению депутата Заксобрания Петербурга Павла Крупника, с которым он обратился в Банк России, пенсионеры смогут осуществлять переводы не более чем на 30 тыс. рублей в сутки. По его мнению, эта мера защитить пожилых граждан от действий мошенников.

Для совершения операций на большую сумму потребуется дополнительная верификация через личное посещение банка клиентом или подтверждение транзакции по телефону, чтобы сотрудник банка мог убедиться в том, что гражданин действует осознанно. Ограничения затронут мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет.

В рамках инициативы предлагается также развивать механизм самозапрета на крупные переводы. Это позволит пенсионерам самостоятельно установить дополнительные ограничения на свои финансовые операции.

По данным Банка России, за прошлый год мошенники похитили у граждан РФ более 27,5 миллиарда рублей. Как ожидается, новая мера поможет борьбе с финансовым мошенничеством, наиболее уязвимой категорией жертв которого остаются пожилые люди.

Мнения специалистов о новой инициативе разделились.

Часть экспертов считает предложенный лимит в 30 тыс рублей слишком низким и предлагает увеличить его до 100 тыс рублей, указывая на потенциальные неудобства для пенсионеров при необходимости крупных переводов, например, на лечение или другие неотложные нужды.

Другие согласны, что подобная мера может стать еще одним шагом в обеспечении финансовой безопасности пожилых людей. Но только при тщательной проработке всех деталей, чтобы минимизировать возможных неудобств для самих пенсионеров, которых хотят защитить.

Также обсуждается возможность создания "белого списка" доверенных лиц пожилого гражданина для беспрепятственного совершения переводов.