Россиянам хотят выплачивать компенсации за утечку персональных данных.

Сейчас определить размер ущерба может только суд. Пострадавшие имеют право подать иск при утечке их персональных данных, но реальных компенсаций добиваются лишь десятки человек. Причем, как правило, эти суммы не превышают 5 тысяч рублей.

В связи с этим Всероссийский союз страховщиков предложил ввести гарантированные выплаты всем пострадавшим, пишет «Известия». По данным издания, операторов обяжут страховать свою ответственность либо создать фонд, который обеспечит выплаты пострадавшим.

При этом фиксировать утечки и определять круг потерпевших будет Роскомнадзор. Жертвам будут сообщать об утечке личных данных, чтобы они могли обратиться за денежной компенсацией. Оформлять выплату предлагается через «Госуслуги» до 5 тысяч рублей, однако, если человек оценивает ущерб как более серьезный, он сможет обратиться в суд. Сумма компенсации будет зависеть от вида скомпрометированной информации.

Мера может заработать уже в следующем году.