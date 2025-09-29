Гонка зарплат продолжается: куда идти за высоким доходом в 2025 году

В России на рынке труда сложился кадровый дефицит: вакансий — 1,8 миллиона, безработных — 1,7 миллиона.

Такая диспропорция усиливает конкуренцию за работников и подталкивает компании к росту зарплат, но этот рост имеет пределы.

«Безработные уже фактически перестали быть ресурсом для снижения дефицита кадров. Это значит, продолжается искусственная гонка заработных плат», — рассказал «Известиям» директор центра пространственного анализа ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

По данным «Работы.ру», самые высокие зарплаты сейчас предлагают: в строительстве и недвижимости — 98 тысяч ₽, в транспорте и логистике — 94 тысячи ₽, в производстве и агропроме — 90 тысяч ₽. При этом сферы услуг и неквалифицированный труд остаются самыми низкооплачиваемыми.

Больше всего вакансий открыто в Москве и Московской области — 210 тысяч и 117 тысяч соответственно. Меньше всего — в Ненецком автономном округе, где работодатели предлагают всего около ста рабочих мест.

Минтруд уточняет, что прямая пропорция между числом вакансий и уровнем безработицы не всегда работает: часто соискателям не хватает нужных навыков или они живут не в том регионе. Тем не менее эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат к концу года — в среднем до 100 тысяч ₽.