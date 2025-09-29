Бюджетникам напомнили о повышении зарплат в октябре
С 1 октября 2025 года в России проиндексируют зарплаты бюджетникам и силовикам. Рост составит 7,6%.
Прибавку получат:
- сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- работники федеральных органов;
- гражданский персонал воинских частей;
- сотрудники федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Общий доход вырастет у всех категорий, но размер повышения зависит от структуры зарплаты, пишет «Российская газета». В прошлом году индексация составила 5,1%.