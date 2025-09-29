Бюджетникам напомнили о повышении зарплат в октябре

Сравни.ру

С 1 октября 2025 года в России проиндексируют зарплаты бюджетникам и силовикам. Рост составит 7,6%.

Прибавку получат:

  • сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
  • работники федеральных органов;
  • гражданский персонал воинских частей;
  • сотрудники федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Общий доход вырастет у всех категорий, но размер повышения зависит от структуры зарплаты, пишет «Российская газета». В прошлом году индексация составила 5,1%.