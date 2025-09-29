В России предложили урезать помощь безработным

Лимит выплат пособий по безработице можно было бы сократить на треть — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, пишут «Известия».

Речь идет не о том, чтобы уменьшить размер самих выплат, урезанию предлагается подвергнуть финансовый план. В отчете ведомства сказано, что нынешние цифры взяты на основании предполагаемой необходимости помогать 400 тысячам безработных. Однако в начале осени количество получателей выплат оценивается в 300 тысяч человек.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что размер пособия зафиксирован законодательно и подлежит ежегодной индексации. Корректировать возможно только закладываемый на эти цели объем средств.

Пособие по безработице в России назначается тем, кто состоит на учете в центре занятости населения (ЦЗН), но не может найти работу даже с помощью специалистов. Размер выплат зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, но не более 15 044 рублей. Такая сумма выплачивается в первые три месяца состояния на учете. В дальнейшем безработный не может получать более 5 880 рублей. Кроме того, при отказе от вакансий можно лишиться и этой выплаты.

Ранее представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты рассказали, что на отечественных предприятиях наблюдается рост скрытой безработицы, не попадающей в официальную статистику.

Речь идет о работниках, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также тех, кто ожидает увольнения.