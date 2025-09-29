Цены на Лабубу рухнули в 10 раз за лето

Средний чек на Лабубу в сентябре обвалился в 10 раз по сравнению с ценами в мае, пишут «Ведомости».

По данным аналитического центра «Чек Индекс», в сентябре средняя цена на игрушку составляла 671 рубль, тогда как в мае — 6572 рубля.

В разы снизились и продажи. Аналитики считают, что к спаду продаж привело насыщение рынка.

В середине сентября капитализация китайской Pop Mart International Group, которая занимается производством игрушек Лабубу, обвалилась почти на 13 млрд долларов, или примерно на 25%.