Россиянам рассказали о возможности выйти на пенсию на два года раньше

Граждане Российской Федерации могут выйти на пенсию на два года раньше. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Наталия Косихина.

Она указала, что досрочный выход на пенсию предусмотрен для тех россиян, которые не работают, но состоят на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления пенсионного возраста в случае соблюдения некоторых условий.

У работающих пенсионеров в 2026 году будет три повышения пенсии

Косихина сообщила, что ключевые критерии для досрочного выхода на пенсию — увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости на протяжении установленного срока. Кроме того, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа, который составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Ранее депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Как указал Слуцкий, государство позволяет себе выплачивать пенсии мигрантам, которые, по его словам, «зачастую презирают Россию и русских людей».