В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

Ко Дню пожилого человека в 2025 году федеральных единовременных выплат не предусмотрено. Однако некоторые регионы решили поддержать старшее поколение за счет собственных бюджетов. Выплаты получат жители Ненецкого автономного округа, Ямала, Приморья, Ярославской, Рязанской и Челябинской областей.

Размер и условия зависят от возможностей регионов и действующих соцпрограмм. В Москве специальных выплат не будет: там помощь пенсионерам распределена через отдельные меры поддержки и перечисляется автоматически вместе с пенсией.

Кроме того, во многих субъектах к празднику подключают спонсоров и благотворителей — организуют концерты, дарят подарки, особое внимание уделяют ветеранам, их вдовам, бывшим малолетним узникам и блокадникам. Об этом рассказал агентству «Прайм» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.