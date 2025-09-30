Россиянам назвали способ избежать ненужных трат

Если россиянин хочет избежать нерациональных трат и перерасхода средств, то ему стоит воздержаться от приобретения продуктов про запас. Об этом заявила финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, многие полагают, что большие запасы означают надежность и выгоду. Однако в действительности избыток продуктов становится причиной прямых убытков. Матвеева полагает, что человек часто забывает, что у него хранится в забитой под завязку морозилке или на полке с консервами.

«Мы покупаем свежее молоко, пока старое прокисает в глубине холодильника, или докупаем крупу, когда килограмм уже стоит в кладовой. Такие неучтенные запасы могут незаметно съедать до 15 процентов ежемесячного продуктового бюджета», — сказала финансовый консультант.

Она убеждена, что нет смысла закупать еду сразу на все предстоящие события в ближайшие полгода. Кроме того, Матвеева посоветовала использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы. Это позволит накопить баллы и вернуть часть потраченных средств.

Ранее юрист Анна Циммерман призвала российских покупателей не отказываться от чеков в магазинах, хотя последним выгодно, когда клиенты предпочитают не брать эти документы. Однако чек является первоначальным и главным доказательством факта покупки и ее условий. Без него вернуть или обменять товар оказывается намного сложнее.