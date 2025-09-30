В России резко подешевел один продукт

Создатель Индекса Мишек и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в России резко упала цена на один продукт. Об этом он рассказал «Газете.ру».

По словам Абрамова, в России резко упала цена на бананы — за последнюю неделю они подешевели на 7,7%. При этом, в годовом выражении цена упала уже на 25%.

Абрамов также добавил, что за последний год подешевели мармелад Fruit-Tella (на 23,7%), черный чай «Акбар» (на 4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» (на 4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (на 3,0%) и сельдь «Матиас» (на 2,8%). Впрочем, многие товары подорожали — апельсиновый сок J7 (+62,2%), конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), молоко «Домик в деревне» (+13,0%), куриные тушки (+11,8%), масло подсолнечное «Олейна» (+7,9%) и белый хлеб (+4,8%).

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 0,2% по сравнению с его ростом на 0,2% неделю назад. Куриные тушки подорожали на 5,6%. Цены на остальные товары из Индекса не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 6,6% по сравнению с его увеличением на 6,9% неделей ранее», — рассказал Абрамов.

