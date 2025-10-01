Платежи по кредитам начнут считать по-новому

С 1 октября 2025 в России изменился порядок расчета среднемесячного платежа по кредитам и займам с минимальным платежом.

Теперь в формулу включается показатель ИТ — все расходы заемщика, включая платежи за дополнительные услуги, если они предусмотрены договором.

«Всем кредиторам предстоит скорректировать собственные кредитные политики и информационные системы для учета данного требования. Скорее всего, это нововведение вряд ли каким-либо существенным образом отразится на большинстве заемщиков», — рассказал агентству «Прайм» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Однако эксперты отмечают: требования к скорингу станут строже, а для некоторых клиентов это может означать снижение шансов на новые кредиты, потому что даже небольшие платежи будут отражаться как часть долговой нагрузки. Финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан добавляет, что такие меры снижают риски переоценки кредитоспособности, что может способствовать более ответственному отношению к кредитованию как со стороны банков, так и клиентов.