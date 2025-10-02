Россияне переключились на крупные займы: в чем причина

Микрозаймы становятся больше и дольше. В первом полугодии 2025 года средняя сумма займа составила 14,4 тысячи ₽ вместо 11 тысяч ₽ по итогам 2024 года, свидетельствуют данные «А ДЕНЬГИ». По статистике Сравни, средний срок займа во втором квартале составил 22,6 дня, а максимальная запрашиваемая сумма — 70 тысяч ₽.

Анализ на основании данных «Эксперт РА» показал, что в первом полугодии этого года на Installment-займы — деньги наличными на срок от 30 дней на сумму от 30 тысяч ₽ — пришлось 44% выдач против 32% годом ранее. «Клиенты стали чаще прибегать к более длинным и крупным продуктам, что говорит о смещении от сиюминутных трат к планированию», — поясняет директор по развитию бизнеса «А ДЕНЬГИ» Надежда Димченко.

Кроме того, заемщики становятся более разборчивыми.

«Они сравнивают предложения, смотрят на процентные ставки и условия, а не только на скорость выдачи. Это вынуждает игроков конкурировать не только скоростью, но и выгодными условиями и уровнем сервиса», — отмечает эксперт.

Дистанционное обслуживание стало стандартом: сегодня свыше 90% займов выдаются онлайн.