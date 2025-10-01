ФНС ужесточила требования к «специальным» валютным резидентам

Федеральная налоговая служба ужесточила требования к подтверждению статуса «специального» валютного резидента. Это граждане России и обладатели ВНЖ, живущие за границей более 183 дней в году. Раньше чтобы подтвердить этот статус, налоговой хватало штампа в загранпаспорте. Теперь могут запросить и другие документы: договоры аренды, трудовые договоры, посадочные талоны, медсправки.

Есть различие между резидентством в законе о валютном регулировании и резидентством в Налоговом кодексе. В валютном законодательстве резиденты те, кто менее полугода живет в России, имеет льготы на режим валютных операций и не обязан ежегодно отчитываться о движении средств.

Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин:

— По Налоговому кодексу налоговые резиденты России платят налоги в России со всех доходов, где бы они их ни заработали. Действительно, долгое время налоговая инспекция была довольна штампами из паспорта: ты просто фотографируешь странички паспорта с отметками таможенных органов во въезде, выезде, если они были невнятны. Мы обычно еще рекомендовали доложить билеты. Теперь инспекция говорит о том, что налоговая может не увидеть, действительно ли налогоплательщик отсутствовал в России 183 дня, он мог выезжать по-разному, и налоговая инспекция предложила поиграть в игру: а ну-ка, докажи. И если налогоплательщик — резидент России, ему нужно постараться доказать, что он здесь не жил больше полугода. Таких после 2022 года значимая часть, это и предприниматели, и владельцы компаний. В чем экономический смысл? В том, что налогоплательщики-резиденты платят НДФЛ, если взять физлиц для удобства, по прогрессивной шкале и имеют возможность вычесть какие-то свои расходы. Нерезиденты платят две ставки: это прежде всего повышенная — 30%, они не могут вычесть расходы, и это ставка на дивиденды — такая же, 15% , доходы они вычесть не могут. Сейчас налоговая инспекция повысила градус требований, часть людей не сможет подтвердить — может, потеряли документы. Но по смыслу, наверное, налоговая инспекция права, потому что в мире последнее течение в налоговом праве заключается в том, что страны начинают конкурировать за налоги от доходов мигрирующих цифровых кочевников, как их любят называть. Налоговая инспекция выясняет так называемый центр жизненных интересов — доказательства реального пребывания гражданина за рубежом.

— Это связано с недобором налогов или с тем, что ситуация усугубляется по мере хода боевых действий и просто нужны новые источники пополнения?

— В том числе, я думаю, главный драйвер — это дефицитный бюджет, налогов-то ФНС собирает с каждым годом больше и больше.

Если ФНС посчитает доказательства проживания за границей недостаточными, статус «специального» валютного резидента сменят на «обычный». По словам эксперта, клиенты жалуются, что им приходят не требования предоставить документы, а сразу штрафы — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.