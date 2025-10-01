Условия для налогового вычета семьям с детьми предлагают уточнить

С 2026 года родители двух и более детей смогут получить вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Кабмин предложил уточнить перечень доходов при определении права на семейную выплату — такой законопроект внесен в Госдуму.

Согласно предложенным нормам, право на выплату получат работающие россияне — налоговые резиденты РФ, имеющие двух и более детей, если с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности был уплачен налог на доходы физлиц в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.

При этом Правительство РФ установит: