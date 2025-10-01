Условия для налогового вычета семьям с детьми предлагают уточнить
С 2026 года родители двух и более детей смогут получить вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Кабмин предложил уточнить перечень доходов при определении права на семейную выплату — такой законопроект внесен в Госдуму.
Согласно предложенным нормам, право на выплату получат работающие россияне — налоговые резиденты РФ, имеющие двух и более детей, если с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности был уплачен налог на доходы физлиц в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.
При этом Правительство РФ установит:
- порядок и условия начисления выплаты, в том числе перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи,
- перечень видов доходов, учитываемых при определении расчетного исчисленного НДФЛ с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты,
- перечень движимого и недвижимого имущества, учитываемого при определении права на выплату,
- перечень документов и сведений, необходимых для назначения выплаты,
- форму заявления о назначении выплаты.