В России запланировали дважды проиндексировать страховые пенсии

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. Об этом сообщило РИА Новости.

В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.

Пяти категориям россиян увеличат пенсии

В 2028 году также планируется индексация страховых пенсий. В частности, с 1 февраля выплаты проиндексируют на 4 процента, а с 1 апреля — на 3,8 процента.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года военные пенсии в России будут проиндексированы на четыре процента. В свою очередь, с 1 октября 2025 года пенсии военных индексировали на 7,6 процента.