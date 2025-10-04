Стало известно, когда россиянам увеличат пенсию

Увеличение пенсионных выплат для россиян запланировано на годы вперёд. Страховые пенсии намерены проиндексировать в 2027 году в рамках двух этапов, сообщает ИА DEITA.RU.

Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно проекту, размер индексации страховых пенсий в 2027 году составит более 7%. Индексация будет реализована в два этапа. Так, с 1 февраля пенсии россиян увеличат на 4%, с 1 апреля 2027 года – ещё на 3,4%.

В 2028 году даты индексации останутся прежними. Зимой размер индексации составит 4%, весной – 3,8%.

