В ГД рассматривают идею регулярной финансовой поддержки домохозяек

В России рассматривается возможность введения государственной поддержки для лиц, ведущих домашнее хозяйство. При условии одобрения соответствующего законопроекта на получение выплат смогут претендовать семьи, чьи доходы не превышают установленный предел. Информацию об этом представил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

«Речь идет не только о женщинах, речь идет о тех лицах, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Я бы сказал, это отдельная категория официально безработных граждан», – отметил Нилов.

Он выразил оптимизм относительно перспектив принятия данного законодательного акта. По мнению парламентария, домохозяйки представляют собой особую группу незанятых граждан. Депутат также отметил, что планируемый размер пособия будет эквивалентен минимальному размеру оплаты труда, передает ТАСС. Напоминаем, ранее стало известно, кто уже в декабре получит повышенную пенсию.