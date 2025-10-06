В России может появиться новая льготная карта

Депутат Николай Новичков выступил за создание в России аналога «Пушкинской карты» для поездок на такси и общественном транспорте. Соответствующее предложение он озвучил в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Как уточняется, мера ориентирована на граждан пенсионного возраста, многодетные семьи и ветеранов специальной военной операции. По словам Новичкова, в программу можно было бы включить такси и грузоперевозки. Он предложил на начальном этапе выделять по 3 тысячи рублей в месяц. Как уточнил собеседник, «это понятный расход для бюджета».

Депутат также считает целесообразным сделать карту цифровой. Это позволит избежать выпуска пластиковых носителей, отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в России запланировано внесение на рассмотрение законопроекта о введении продовольственных сертификатов для граждан с низким уровнем дохода. Документ предусматривает возможность получения сертификата для граждан, постоянно проживающих в России, если среднедушевой доход их семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Номинальная стоимость сертификата будет составлять 30% от величины прожиточного минимума.